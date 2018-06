Tour de France 2018: Rafal Majka, un regolarista da non sottovalutare per la classifica generale

Al Tour de France 2018 Rafal Majka andrà a caccia di un buon risultato in classifica generale. Il 28enne polacco sarà infatti l’uomo di classifica della BORA – hansgrohe e proverà a invertire la tradizione sfavorevole con la Grande Boucle, che non ha mai chiuso nella top 10.

Majka ha partecipato quattro volte al Tour, con nell’ordine un 44°, 28° e 27° posto. Piazzamenti decisamente al di sotto delle possibilità per un corridore che è salito sul podio nella Vuetla del 2015 e ha chiuso al quinto posto il Giro del 2016. Lo scorso anno sembrava l’anno giusto, ma una caduta nella decima tappa ha spezzato di nuovo i sogni di gloria e lo ha costretto al ritiro. Il polacco cercherà quindi il grande riscatto in questa edizione e non andrà sottovalutato.

Il nativo di Cracovia possiede infatti le qualità per fare bene in un Grande Giro, essendo un corridore molto regolare, che riesce quasi sempre a restare nel gruppetto dei migliori in salita e sa resistere bene su tutti i terreni. Il sesto posto ottenuto sia in Slovenia che in California dimostra che la condizione è buona e che potrà arrivare al meglio all’appuntamento chiave della stagione. Sulla carta Majka non partirà tra i favoriti per il podio, ma potrà lottare per un piazzamento a ridosso della top 5.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa BORA – hansgrohe © BORA – hansgrohe / Bettiniphoto