Tour de France 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento)

Come di consueto startlist delle grandi occasioni quella che si presenta al prossimo Tour de France 2018 che scatterà il prossimo 7 luglio. Non manca praticamente nessuno nell’elenco dei partecipanti: ci sono tutte le stelle del World Tour sia in chiave salite che per quanto riguarda le volate, anche per gli arrivi di tappa misti, che favoriscono gli uomini da classiche. Andiamo a scoprire la startlist nel dettaglio (in aggiornamento).

Quick-Step Floors

.. GAVIRIA Fernando

.. JUNGELS Bob

.. ALAPHILIPPE Julian

.. RICHEZE Ariel Maximiliano

.. TERPSTRA Niki

.. GILBERT Philippe

Lotto Soudal

.. BENOOT Tiesj

.. DE BUYST Jasper

.. DE GENDT Thomas

.. GREIPEL André

.. KEUKELEIRE Jens

.. VANENDERT Jelle

.. MARCZYNSKI Tomasz

.. SIEBERG Marcel

Trek – Segafredo

.. MOLLEMA Bauke

.. PANTANO Jarlinson

.. DEGENKOLB John

.. IRIZAR Markel

.. STETINA Peter

Team LottoNL-Jumbo

.. ROGLIC Primoz

.. KRUIJSWIJK Steven

.. MARTENS Paul

.. ROOSEN Timo

.. GROENEWEGEN Dylan

.. JANSEN Amund Grondahl

.. GESINK Robert

.. TOLHOEK Antwan

Groupama – FDJ

.. KONOVALOVAS Ignatas

.. SINKELDAM Ramon

.. DÉMARE Arnaud

.. GUARNIERI Jacopo

.. GAUDU David

.. CIMOLAI Davide

.. VICHOT Arthur

.. LE GAC Olivier

Team Dimension Data

.. CAVENDISH Mark

.. BOASSON HAGEN Edvald

.. SLAGTER Tom-Jelte

Team Katusha – Alpecin

.. KITTEL Marcel

.. ZAKARIN Ilnur

.. MARTIN Tony

.. KOCHETKOV Pavel

Movistar Team

.. QUINTANA Nairo

.. VALVERDE Alejandro

.. LANDA Mikel

.. AMADOR Andrey

.. SOLER Marc

.. ROJAS José Joaquín

.. ERVITI Imanol

.. OLIVEIRA Nelson

.. BENNATI Daniele

.. SÜTTERLIN Jasha

Team Sky

.. FROOME Christopher

.. MOSCON Gianni

.. THOMAS Geraint

.. KWIATKOWSKI Michal

.. POELS Wout

.. VAN BAARLE Dylan

.. BERNAL Egan Arley

BORA – hansgrohe

.. BODNAR Maciej

.. BURGHARDT Marcus

.. MAJKA Rafał

.. MÜHLBERGER Gregor

.. OSS Daniel

.. POLJANSKI Pawel

.. SAGAN Peter

BMC Racing Team

.. PORTE Richie

.. VAN GARDEREN Tejay

.. CARUSO Damiano

.. VAN AVERMAET Greg

.. BEVIN Patrick

.. GERRANS Simon

.. KÜNG Stefan

AG2R La Mondiale

.. GENIEZ Alexandre

.. NAESEN Oliver

.. VUILLERMOZ Alexis

.. GALLOPIN Tony

.. BARDET Romain

.. LATOUR Pierre

.. DOMONT Axel

.. DILLIER Silvan

Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale

.. URAN Rigoberto

.. ROLLAND Pierre

.. PHINNEY Taylor

.. VANMARCKE Sep

Astana Pro Team

.. FUGLSANG Jakob

.. HANSEN Jesper

.. CORT NIELSEN Magnus

.. VALGREN Michael

.. FRAILE Omar

.. SANCHEZ Luis Leon

Bahrain Merida Pro Cycling Team

.. KOREN Kristijan

.. NIBALI Vincenzo

.. POZZOVIVO Domenico

.. IZAGIRRE Ion

.. IZAGIRRE Gorka

.. COLBRELLI Sonny

.. PELLIZOTTI Franco

.. HAUSSLER Heinrich

Cofidis, Solutions Crédits

.. MATÉ Luis Ángel

.. HERRADA Jesús

.. BOUHANNI Nacer

.. HERRADA José

Direct Energie

.. CALMEJANE Lilian

.. CHAVANEL Sylvain

.. TAARAMÄE Rein

.. TULIK Angelo

.. SICARD Romain

.. QUEMENEUR Perrig

.. PICHOT Alexandre

.. PETIT Adrien

.. NAULEAU Bryan

.. HIVERT Jonathan

.. GENE Yohann

.. GAUDIN Damien

.. COUSIN Jérôme

.. BOUDAT Thomas

Team Fortuneo – Samsic

.. BARGUIL Warren

.. FEILLU Brice

.. MOINARD Amaël

.. GESBERT Elie

.. BOUET Maxime

.. HARDY Romain

Wanty – Groupe Gobert

.. DEGAND Thomas

.. MARTIN Guillaume

.. MINNAARD Marco

.. OFFREDO Yoann

.. PASQUALON Andrea

.. BACKAERT Frederik

.. DUPONT Timothy

.. EIKING Odd Christian

.. MEURISSE Xandro

.. SMITH Dion

.. VANSPEYBROUCK Pieter

.. VAN KEIRSBULCK Guillaume

Team Sunweb

.. ANDERSEN Søren Kragh

.. MATTHEWS Michael

.. KELDERMAN Wilco

.. DUMOULIN Tom

.. ARNDT Nikias

.. BAUHAUS Phil

.. CURVERS Roy

.. GESCHKE Simon

.. HAGA Chad

.. TEUNISSEN Mike

.. THEUNS Edward

UAE-Team Emirates

.. BYSTRØM Sven Erik

.. MARTIN Daniel

.. ATAPUMA John Darwin

.. KRISTOFF Alexander

.. COSTA Rui

Mitchelton-Scott

.. BAUER Jack

.. DURBRIDGE Luke

.. HAYMAN Mathew

.. HEPBURN Michael

.. HOWSON Damien

.. IMPEY Daryl

.. NIEVE Mikel

.. YATES Adam













Foto: Pier Colombo