Tour de France 2018: Chris Froome guida il Team Sky, Moscon e Bernal gregari di lusso. La corazzata britannica

Il Team Sky è pronto per ufficializzare la formazione con la quale parteciperà al Tour de France 2018. Una vera e propria corazzata al servizio di Chris Froome che va a caccia della storica doppietta dopo aver vinto il Giro d’Italia, cercando di ripercorrere le gesta di Marco Pantani nel 1998. Il britannico punta alla quinta maglia gialla della carriera (la quarta consecutiva) e scatterà dalla Vandea con tutti i favori del pronostico, forte di una squadra di assoluto spessore e di compagni di elevatissima caratura che lo supporteranno al meglio nel corso delle tre impegnative settimane di gara.

Il keniano bianco, che vuole vincere il quarto grande giro consecutivo (impresa riuscita solo a Eddy Merckx in passato), si affiderà in particolar modo a Gianni Moscon come durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il colombiano Egan Bernal è l’uomo in più, già dato come possibile fenomeno del futuro ma ora chiamato a un ruolo di gregariato in salita (salvo sorprese). Non potevano mancare i fidi connazionali Geraint Thomas e Luke Rowe, fondamentali il polacco Michal Kwiatkowski, l’olandese Wout Poels e lo spagnolo Jonathan Castroviejo. Riserva Salvatore Puccio.