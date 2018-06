Tiro a volo, Coppa del Mondo junior Suhl 2018: bene azzurrini ed azzurrine nella prima giornata del trap

Inizia bene per gli azzurrini del tiro a volo la tappa della Coppa del Mondo junior scattata oggi a Suhl, in Germania: nella prima giornata riservata al trap, sia i ragazzi che le ragazze italiane si sono distinti sia nelle prove individuali sia, soprattutto, in quelle di squadra. Domani la fine delle eliminatorie e le finali.

Nelle qualificazioni del trap maschile dopo le prime tre serie (75 piattelli) Daniele Flammini è terzo con 69, mentre Teo Petroni e Lorenzo Ferrari sono sesti con 68. Nino Cuomo e Matteo Marongiu sono decimi con 67 ed infine Emanuele Iezzi è 30° con 66. Nella classifica a squadre Italia 1 (Flammini-Ferrari-Iezzi) è prima con 203, davanti ad Italia 2 (Petroni-Cuomo-Marongiu), seconda con 202.

Nelle qualificazioni del trap femminile dopo le prime tre serie (75 piattelli) Giulia Grassia è prima con 69, mentre Gaia Ragazzini è quarta con 64 e Sofia Littame è sesta con 63. Valentina Panza è 18ma con 58, mentre Erica Sessa e Carolina Paganin sono 20me con 57. Nella classifica a squadre Italia 1 (Ragazzini-Littame-Panza) è seconda con 185, mentre Italia 2 (Grassia-Sessa-Paganin) è terza con 183.













Foto: FITAV

