Tennis, Ludmilla Samsonova: “Ho provato a fare di tutto per avere la cittadinanza italiana ma non è stato possibile”

“Ho provato a fare di tutto per ottenere la cittadinanza italiana ma non è stato possibile e quindi sono contenta, alla fine, di giocare per la Russia, dove sono nata. Ringrazio per il tifo tutti i miei fan italiani, anche quelli presenti a Padova questa settimana, e spero in futuro di regalare tante vittorie”.

Queste le parole (fonte livetennis.it) della 19enne Ludmilla Samsonova, finalista nel torneo di Padova, vinto dalla francese Fierro, circa la mancata cittadinanza italiana e la conseguenza nazionalità russa. La giovane che vive da sempre in Italia, tra le osservate speciali nel panorama tennistico nazionale, ha poi aggiunto: “Sono stata costretta a prendere questa decisione ed a questo proposito la federazione mi ha riferito che non sarebbe riuscita ad aiutarmi”.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Fit