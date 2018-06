Tennis ATP Stoccarda 2018: Roger Federer piega Milos Raonic in finale. Il “Maestro” fa paura pensando a Wimbledon

Roger Federer colpisce ancora. Reduce dal ritorno sul trono del tennis mondiale, grazie al successo sull’australiano Nick Kyrgios in semifinale, “Sua Maestà” infligge una dura lezione di tennis al n.35 del ranking, ex top10, Milos Raonic, sconfitto 6-4 7-6 in 1 ora e 20 minuti di partita nella finale dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’erba è sempre amica del “Maestro“ e, dopo aver lasciato il palcoscenico all’amico/rivale Rafael Nadal sul red carpet di Parigi, il ritorno sui campi di gioco è subito vincente: 98° titolo ATP e le tre cifre si avvicinano sempre di più per un campione che non sembra finire mai.

Nel primo set Roger fa capire subito che il potentissimo servizio del canadese non lo spaventa. Il terzo game è, infatti, quello buono per il fenomeno d Basilea, che strappa il turno in battuta al rivale con alcuni colpi di pregevole fattura. Milos deve incassare il colpo e, nonostante la reazione di rabbia nel gioco successivo, le due palle break vengono annullate da un chirurgico Federer. E’ l’unico sussulto di una prima frazione nella quale l’86% dei punti ottenuti con la prima ha dato una gran mano al rossocrociato.

Nel secondo set si gioca punto a punto. Entrambi elevano il rendimento, se possibile, al servizio, concedendo poco o nulla all’avversario in risposta. Lo svizzero, comunque, strappa gli applausi del pubblico tedesco con alcune giocate d’alta scuola. Il meglio del proprio repertorio, però, il n.1 del ranking lo tira fuori nell’inevitabile tie-break, dominando lo scambio ed infliggendo il passivo di 7-3, valso il primo successo sul “grass” teutonico. Il proprio percorso, quindi, in vista di Wimbledon (2-15 luglio) comincia nel migliore dei modi.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: profilo twitter Australian Open