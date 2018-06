Superbike, GP Usa 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana a Laguna Seca

Il Mondiale Superbike sbarca in California, più precisamente sul tracciato di Laguna Seca, per il Gran Premio degli Stati Uniti 2018. Una tappa decisamente affascinante di una stagione che si sta rivelando più combattuta ed equilibrata del previsto, anche se il campione del mondo Jonathan Rea sta comunque dominando la scena con 65 punti di vantaggio sul ducatista Chaz Davies e 74 sull’olandese Michael van der Mark.

Nelle ultime sei gare (tra Imota, Donington Park e Brno) Jonathan Rea è stato in grado di vincere in tre occasioni, due volte c’è riuscito Michael van der Mark ed una Alex Lowes. Chaz Davies, dunque, sta procedendo sulla scia della continuità di risultati, mentre il suo compagno in Ducati, Marco Melandri, sta vivendo un momento davvero complicato, dopo l’ottimo inizio di Philipp Island che aveva fatto illudere il ravennate per una stagione decisamente da protagonista.

Il tracciato Californiano, che presenta la celebre curva “Cavatappi” un anno fa vide le vittorie di Davies e Rea mentre nel 2016 oltre al nord-irlandese salì sul gradino più alto del podio il suo compagno in Kawasaki, Tom Sykes.

Di seguito il programma completo del fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti con gli orari di ogni turno (ci sono nove ore di differenza tra Italia e California) e come seguire l’evento in tv. OASport, come consuetudine, vi proporrà una copertura completa del weeekend “a stelle e strisce”.

PROGRAMMA GP STATI UNITI 2018

Venerdì 22 giugno

ore 18.45-19.25 Prove libere 1

ore 21.30-22.10 Prove libere 2

Sabato 23 giugno

ore 01.05-01.45 Prove libere 3

ore 18.15-18.35 Prove libere 4

ore 20.00-20.15 Superpole 1

ore 20.25-20.40 Superpole 2

ore 23.00 GARA-1

Domenica 24 giugno

ore 19.30-19.45 Warm-up

ore 23.00 GARA-2

IN TV – Il Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso su Mediaset e Eurosport. I canali saranno Italia1 e Mediaset Italia2 (canale 35 del digitale terrestre) che proporranno la diretta integrale, mentre per quanto riguarda Eurosport1 il canale è il 210 di Sky e Eurosport2 è il 211, mentre sono il 386 e 387 del digitale terrestre). In questo caso, invece, le eventuali dirette sono ancora da definire.

Foto: Valerio Origo