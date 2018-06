Sollevamento pesi, Giochi del Mediterraneo 2018: Maria Grazia Alemanno fuori dal podio nello slancio e nello strappo dei -63 kg, oro alla tunisina Belkhir e alla turca Levent

La spedizione azzurra del sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 colleziona un altro doppio quarto posto con Maria Grazia Alemanno, portacolori azzurra nella categoria -63 kg femminile. L’italiana classe 1991 ha lottato strenuamente nelle due finali, offrendo una buona performance in entrambe le prove anche se non è stato sufficiente per salire sul podio per un’incollatura.

Nello strappo l’azzurra ha alzato con successo il bilanciere nei primi due tentativi da 90 e 93 kg per poi fallire l’ultimo da 94 kg che le avrebbe consentito di pareggiare i conti con la spagnola Martinez Santiago (bronzo con 94 kg), quindi si è dovuta accontentare di un’amara medaglia di legno nonostante una prestazione migliore rispetto agli ultimi Europei. La gara è stata molto equilibrata, infatti il successo è andato alla tunisina Ghofrane Belkhir con 96 kg sollevati all’ultima alzata, superando così la turca Nuray Levent (argento con 95 kg).

Nella gara di slancio è permasto un grande equilibrio nella lotta per le medaglie, infatti la turca Levent si è riscattata dopo la beffa subita in precedenza, conquistando l’oro all’ultimo sollevamento da 116 kg, facendo meglio della libanese Mahassen Hala Fattouh di un solo chilogrammo. La tunisina Belkhir ha completato il podio con 113 kg, mentre la nostra portacolori si è fermata ai 112 kg alzati all’ultima prova dopo due errori a 110 kg. Alemanno, dopo aver superato con successo la prova da 112 kg, è rimasta virtualmente in zona podio sino al secondo tentativo valido di Levent da 114 kg che ha spento le residue speranze di medaglia dell’azzurra.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Maria Grazia Alemanno- FIPE