Sollevamento pesi, Giochi del Mediterraneo 2018: Alessandra Pagliaro vince il bronzo nello strappo dei -48kg

Alessandra Pagliaro ha conquistato la medaglia di bronzo nello strappo della categoria -48kg femminile nella prima giornata riservata alle finali del sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona.

L’azzurra si è guadagnata la medaglia in una gara in cui la vincitrice turca Saziye Edogan e la francese Anais Michel (argento) hanno dimostrato di avere un buon margine di vantaggio sulle altre concorrenti in gara, mentre la lotta per il bronzo è stata molto serrata. Pagliaro è riuscita a prevalere sull’egiziana Ahmed e sulla turca Karakol dopo aver fallito il primo sollevamento di 70kg, per poi scavalcare le sue avversarie per il podio con il secondo tentativo (da 72kg) andato a buon fine. Edogan ha vinto l’oro con 78kg mentre la francese Michel si è guadagnata l’argento con 75kg, alle spalle di Pagliaro (72kg) si sono piazzate Ahmed (71kg) e Karakol (70kg).

Si è svolta anche la finale dello slancio, in cui la vittoria è andata sempre alla turca Edogan con 96kg davanti a Michel (92kg) e all’egiziana Heba Ahmed (91kg). Alessandra Pagliaro ha chiuso al quinto posto con 85kg sollevati al primo tentativo, ma in seguito ha fallito le prove da 90 e 91kg che le avrebbero consentito di andare a medaglia anche nello slancio.

Foto: Alessandra Pagliaro- FIPE