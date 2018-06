Slittino, Armin Zoeggeler eletto vicepresidente della Federazione Internazionale

Armin Zoegger è stato eletto vicepresidente della FIL, la Federazione Internazionale di slittino (Fédération internationale de luge). La nomina è avvenuta a margine del congresso tenutosi in Slovacchia, a Bratislava, superando al ballottaggio il canadese Walter Cory. Il più forte slittinista italiano, dunque, vincitore di sei titoli mondiali, quattro europei e dieci Coppe del Mondo, oltre a sei medaglie individuali consecutive (due ori, un argento e tre bronzi) ai Giochi olimpici, rivestirà dunque un ruolo di spicco anche a livello internazionale. Zoeggeler, dopo il suo ritiro avvenuto nel 2014, è il direttore tecnico della squadra italiana.

Nello stesso congresso Josef Fendt è stato confermato per la sesta volta come presidente, oltre alla nomina a segretario generale del lettone Einars Fogelis. Fendt è solo il secondo presidente nella lunga storia della FIL, eletto per la prima volta nel giugno 1994 a Roma, dopo la morte a sorpresa del presidente fondatore Bert Isatitsch, a capo della Federazione sin dalla sua fondazione nel 1957.













Foto: FISI