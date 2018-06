Serena Williams, pensieri di ritiro?: “Se avessi un altro figlio lascerei. Amo il tennis ma voglio stare con Olympia”

Serena Williams è reduce dal ritiro forzato al Roland Garros, prima della sfida con Maria Sharapova. La 36enne decise di non presentarsi sulla terra rossa di Parigi per affrontare la sua grande rivale russa a causa di problemi fisici e il suo rientro in gara dopo la maternità si sta rivelando molto problematico. La nascita della piccola Olympia ha cambiato la vita della statunitense che nelle prime sei settimane di vita della figlia era rimasta a letto a causa di coaguli di sangue nei polmoni e fino al mese scorso era alle prese con la depressione post partum.

L’ex numero 1 al mondo non accenna però a mollare la racchetta e si allena circa cinque ore al giorno, dalle 8 alle 13 perché poi nel pomeriggio vuole restare con lei come ha dichiarato in un’intervista a InStyle: “Pur amando il tennis, ho bisogno di stare con mia figlia, voglio metterla al di sopra di ogni cosa che sto facendo, infatti da quando è nata non sono mai stata lontana da lei per più di un giorno“. E poi nel caso di una nuova gravidanza: “Non so se avrò voglia di giocare ancora nel caso in cui avessi un altro bambino. Dovrò parlare con Alexis, perché abbiamo intenzione di avere altri figli e ci serve un piano. Se non lavorassi, sarei già incinta perché la mia gravidanza è stata davvero facile fino al momento del parto“.













Foto: lev radin / Shutterstock.com