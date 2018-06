Sebastian Vettel, GP Francia 2018: “Il terzo posto va bene, mi è mancato il giro perfetto. Domani sarà diverso..”

Sebastian Vettel deve accontentarti della terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 sul tracciato di Le Castellet. Il leader della classifica generale si ferma ad oltre tre decimi da Lewis Hamilton e, a questo punto, deve iniziare a pensare alla gara di domani, per provare a non perdere troppo terreno da una Mercedes che sembra davvero imprendibile. “Non posso lamentarmi di questo terzo posto – spiega il quattro volte campione del mondo nel corso delle interviste di rito post-qualifiche sul traguardo, oggi condotte da Jean Alesi – Devo dire che mi è mancato solamente il giro perfetto. Dopo il primo tentativo della Q3 pensavo di essere più vicino alle due Mercedes e speravo di poter collezionare un tentativo eccezionale. Non mi è riuscito, peccato, ma domani sarà un’alta storia..”.

La macchina del tedesco, tuttavia, lascia ben sperare in ottica gara. “Su questa pista non è semplice trovare il giusto bilanciamento. Nell’ultimo giro veloce ho spinto al massimo e, oggettivamente, ho esagerato, andando a sbagliare in diversi punti. Quando attacchi in quel modo poi rischi di perdere tempo, e così è stato. Devo già iniziare a pensare a domani. La vettura ha un ottimo passo gara e dovrò assolutamente sfruttarla nella giusta maniera”.

Vettel, tra le altre cose, scatterà al via con le gomme UltraSoft, mentre le Mercedes hanno scelto di passare il Q2 con le SuperSoft. Una situazione che potrebbe volgere a favore della scuderia di Maranello. Un team che, in Francia, ha un numero di tifosi incredibile. “Correre su questa pista, davanti a questo pubblico è davvero speciale, dato che la Ferrari ha tantissimi appassionati. In questa zona, di norma, è sempre grigio, invece ora con questo circuito dominano i colori. Ho avuto la fortuna di correre il Gran Premio di Francia 2008, l’ultimo che si è disputato, ma all’epoca ero solamente un ragazzo. Stavolta sarà un’altra storia. Proverò a fare il massimo sia per i tifosi che per il team, ma avremo rivali durissimi da battere”.

