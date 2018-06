Sebastian Vettel, GP Francia 2018: “Ho sbagliato in partenza. Potevamo puntare al podio, la penalità è equa. Mi dispiace per Bottas”

Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del quinto posto nel GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha sbagliato in partenza tamponando Valtteri Bottas e ha compromesso la sua gara, riuscendo comunque a rimontare e a strappare punti preziosi in ottica classifica generale. Il quattro volte Campione del Mondo ha assistito alla vittoria di Lewis Hamilton che ora ha 14 punti di vantaggio.

Queste le dichiarazioni che il pilota della Ferrari ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto una buona partenza, la migliore dei primi tre piloti. Non avevo più spazio. Il problema è stato che la partenza di Bottas è stata buona, non potevo andare a destra o sinistra perché lui copriva l’interno. Quindi dovevo uscire dalla pista oppure andare a metà della curva 1. Ho cercato di uscirne, ho fatto un bloccaggio e ho sbagliato. Un peccato perché la macchina andava bene in gara. La colpa è mia, la penalità credo che sia equa. Mi dispiace per Bottas perché ho distrutto la sua gara ed è un peccato anche per noi perché potevamo fare di più, non so se potevamo vincere ma potevamo almeno puntare al podio“.













FOTOCATTAGNI