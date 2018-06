Sebastian Vettel, GP Canada 2018: “Una giornata perfetta. In testa al Mondiale? La strada è lunga. Un pezzo di storia Ferrari”

Sebastian Vettel ha trionfato nel GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è imposto con estrema autorevolezza a Montreal, è tornato al successo dopo un periodo abbastanza complicato e ha festeggiato in uno dei grandi feudi della Mercedes dove Lewis Hamilton ha vinto per ben sei volte. Oggi non c’è stata storia, il tedesco è scattato dalla pole position e ha guidato la gara dal primo all’ultimo metro senza rischiare mai nulla. Una parata monumentale durata 70 giri che ha portato Seb sul gradino più alto del podio e verso il primo posto nella classifica generale.

Vettel ha poi dichiarato a caldo nella consueta intervista prima di salire sul podio: “Questa è una giornata perfetta, è incredibile. Questo circuito è significativo per la Ferrari ed era importante vincere. Per me questa è la 50esima vittoria ma conta relativamente, era un lunghissimo periodo che la Ferrari non vinceva qui e ho visto tantissime persone felici per questo successo: questo è quello che conta davvero“.

Il 30enne è balzato anche in testa alla classifica del Mondiale piloti con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton ma non sembra ancora guardare questo aspetto: “La strada è ancora lunga e non mi preoccupo più di tanto. Questa gara è comunque positiva, questa è una giornata da ricordare, da ricordare anche per Gilles Villeneuve“.

In conferenza stampa ha poi aggiunto: “Con la nuova power unit abbiamo fatto uno step positivo in avanti. Non è stato facile come sembra, ho dovuto spingere in partenza per creare un buon margine su Bottas. Sono emozionato per la Ferrari, questa vittoria è un piccolo pezzo di storia per la grande Ferrari. Prima dell’inizio della stagione pensavamo di essere così forti, oggi era importante vincere per Gilles e poi abbiamo preso anche questi punti di vantaggio e siamo contenti“.













