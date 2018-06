Sebastian Vettel, GP Canada 2018: “Oggi la vettura era ok, potevo fare anche meglio di così…”

Sorride, e non poco, Sebastian Vettel dopo la pole position del Gran Premio del Canada conquistata a suon di record (la scuderia di Maranello non partiva davanti a tutti sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve dal lontano 2001). Il tedesco della Ferrari ha fatto segnare il nuovo record della pista in 1:10.764 e ha realizzato due tempi sensazionali nella Q3. Un risultato davvero incredibile se si pensa alle difficoltà che la SF71H aveva messo in mostra ieri. “Effettivamente se penso a dove eravamo nella giornata di ieri posso dire che abbiamo compiuto un passo in avanti notevole – spiega il quattro volte campione del mondo nel corso della conferenza stampa di rito post qualifiche – Nelle prime due sessioni di prove libere non eravamo affatto contenti, non avevo ritmo in assoluto, nonostante questa pista mi piaccia davvero tanto. Ci sono sempre tantissimi tifosi, ferraristi e non, e guidare a Montreal è sempre un piacere su una pista intitolata ad una leggenda della nostra scuderia. Un venerdì complicato, mentre oggi, evidentemente mi sono svegliato bene e ho accesso l’interruttore nella giusta maniera”.

Pole, ma Vettel svela che poteva fare anche di più. “Il giro con il quale ho centrato la pole position è stato ottimo, ma ho commesso un piccolo errore, per cui potevo fare anche meglio. Ho tagliato il traguardo e non ero sicuro di essere davanti a tutti, quindi quando me l’hanno detto ho potuto festeggiare. Devo ringraziare il team perchè mi ha messo in mano una vettura davvero eccellente. Ieri ero anche andato a sbattere leggermente contro un muretto, ma loro sono stati in grado di sistemare tutto ed i risultati si sono visti. Venivamo da alcuni appuntamenti nei quali non riuscivamo a raccogliere quanto meritavamo, oggi è stato diverso”.

