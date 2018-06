Sebastian Vettel, GP Austria 2018: “Potevo fare qualcosa di meglio, proverò a rifarmi domani in gara”

Sebastian Vettel sorride amaro dopo il terzo posto conquistato nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 della Formula Uno. Il tedesco non è stato perfetto, specialmente nel primo tentativo della Q3, ma si è anche reso conto che, contro questa Mercedes, al momento, c’è poco da fare, ed è necessario limitare i danni. Per una volta, dunque, l’ex Red Bull non è stato impeccabile nel momento decisivo della qualifica. “Nel mio primo tentativo per la pole ho commesso un errore in curva 4 e, a quel punto, sapevo di giocarmi tutto in una volta – spiega il pilota di Heppenheim ai microfoni di Sky Sport – A quel punto ho dovuto mettere tutta la mia concentrazione in un tentativo e non è andata male. Sono riuscito a migliorare, ma non abbastanza per salire in prima fila. Non potevo rischiare il tutto per tutto, altrimenti sarei partito troppo indietro”.

In ottica gara, tuttavia, i piani potrebbero cambiare. La Ferrari, infatti, prenderà il via con le gomme UltraSoft, mentre le Mercedes saranno su SuperSoft. “Nel complesso, come abbiamo visto ieri, disponiamo di un buon passo gara, ma molto dipenderà dalle prime fasi. Io e Kimi proveremo a sfruttare le gomme più morbide sia allo spegnimento dei semafori che nel corso del primo giro, poi vedremo come andranno le cose. Una settimana fa non sono andato bene, spero di scrivere un’altra storia domani”.

Il tedesco, tuttavia, è ancora sotto investigazione dopo l’incomprensione con Carlos Sainz nel corso della Q2. In curva 1, infatti, il ferrarista non ha dato strada allo spagnolo che ha dovuto portare la sua Renault fuori traiettoria. “Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto, non era certo mia intenzione danneggiare Carlos. Purtroppo nè io nè il team ci eravamo accorti del suo arrivo e, devo essere sincero, questi specchietti retrovisori non permettono di vedere tutto. Mi sono accorto di lui solo quando mi è arrivato di fianco dopo curva 1, precedentemente non ero stato in grado di vederlo purtroppo”.

