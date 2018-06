Sebastian Vettel, GP Austria 2018: “La nostra velocità è buona. Spero di andare ancora più forte domani”

Sebastian Vettel ha cominciato inseguendo il GP d’Austria. La sua Ferrari va forte ma la Mercedes e Lewis Hamilton hanno impressionato. Il tedesco si è mostrato comunque soddisfatto e fiducioso in vista delle qualifiche di domani: “Un po’ di margine per migliorare c’è sempre, ma oggi sono contento. È sempre importante partire davanti, qui poi è difficile superare. La nostra velocità è buona e normalmente il sabato riusciamo ad andare ancora più forte. Spero che sarà così anche domani“.

A Spielberg, poi, tiene banco come sempre il problema cordoli, abbastanza alti: “Sono aggressivi ma se riesci ad evitarli non sono un problema. Possono diventarlo quando spingi molto ma oggi per noi non ce ne sono stati“.

Solito venerdì di normale amministrazione per Kimi Raikkonen, che non si è sbilanciato nell’analisi delle prove libere: “È difficile dire come andrà il fine settimana, è soltanto venerdì. Abbiamo provato molte cose e cercato di capire come funziona il tutto. Non è stata una giornata perfetta ma nemmeno un disastro. Un venerdì normale“. Anche Kimi ha commentato il tema cordoli. “Penso che ognuno va largo perché possiamo farlo. Ci vuole qualcosa per impedirci di andare larghi, altrimenti usciremmo di metri per prendere velocità“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI