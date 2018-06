Scherma, Europei 2018: Yannick Borel cala il tris. Gabriele Cimini sfiora il podio

Il francese Yannick Borel si conferma campione d’Europa per il terzo anno consecutivo. Incredibile tris per il transalpino, che sale sul gradino più alto nella prova di spada maschile agli Europei di Novi Sad dopo aver sconfitto in finale l’estone Nikolai Novosjolov all’ultima stoccata per 15-14 dopo aver rimontato da 14-12.

Sul podio ci salgono anche il tedesco Richard Schmidt, sconfitto in semifinale da Borel per 15-10, e l’ucraino Bogdan Nikishin, che ha perso la sfida tra veterani con Novosjolov all’ultima stoccata per 10-9.

L’Italia si ferma ai quarti di finale, turno nel quale è stato eliminato un ottimo Gabriele Cimini. Davvero una bella prestazione da parte del pisano, che al suo esordio in un Europeo ha sfiorato subito il podio. Purtroppo per il toscano non c’è stato nulla da fare contro Borel, che ha vinto il suo assalto per 15-6 in due minuti.

Il francese è stato anche il giustiziere di Andrea Santarelli, ma l’azzurro è arrivato ad una sola stoccata dall’eliminare il vincitore di giornata, perdendo solo al minuto supplementare per 15-14. Minuto supplementare che è costato carissimo anche a Marco Fichera, sconfitto in un assalto molto tattico per 3-2 dall’ucraino Nikishin. Fuori ai sedicesimi Enrico Garozzo, sconfitto per 15-14 dal ceco Jurka.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi/Federscherma