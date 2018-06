Scherma, Europei 2018: Italia in finale nel fioretto a squadre! Sfida alla Russia per l’oro!

L’Italia accede in finale nel fioretto maschile a squadre agli Europei 2018 di scherma in corso a Novi Sad (Serbia). Il quartetto composto dal campione olimpico Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Daniele Garozzo ed Andrea Cassarà, dopo essersi sbarazzato della Gran Bretagna ai quarti di finale per 45-27, non ha avuto problemi nel superare per 45-30 la Polonia in una semifinale sostanzialmente mai in discussione, se non nei due assalti iniziali.

Il Bel Paese, in attesa della sciabola femminile (azzurre in semifinale contro l’Ucraina), festeggia così la quinta medaglia di questa rassegna continentale. Peraltro, tutti i podi sinora sono maturati nel fioretto.

Nell’atto conclusivo il quartetto tricolore affronterà la Russia. I fiorettisti dell’Est Europa hanno davvero impressionato, rifilando un pesantissimo 45-10 in semifinale ai campioni d’Europa in carica della Francia. Si prospetta dunque una finale complessa per l’Italia, ancora a caccia del primo oro di un Europeo sinora al di sotto delle aspettative.













Foto: Bizzi Federscherma