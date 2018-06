Rugby, Mondiali Under 20 Francia 2018: transalpini profeti in Patria, Italia all’ottavo posto

Giornata di verdetti in Francia ai Mondiali Under 20 di rugby: il titolo iridato di categoria, per la prima volta nella storia va alla Francia, che nella finalissima stende per 33-25 l’Inghilterra. Terzo posto al Sudafrica, che nella ripresa rimonta e batte 40-30 la Nuova Zelanda. Al quinto posto l’Australia, che batte anche l’Argentina per 41-17.

Il settimo posto è del Galles, che supera l’Italia per 34-17: agli azzurrini non riesce l’impresa come nel Sei Nazioni, ma viene comunque eguagliato il miglior risultato della storia, ottenuto nella scorsa edizione. Nono posto alla Georgia, che batte la Scozia per 39-31, mentre si salva l’Irlanda, che supera 39-33 il Giappone: nipponici retrocessi.

Finalissima

Francia-Inghilterra 33-25

Finale 3° posto

Sudafrica-Nuova Zelanda 40-30

Finale 5° posto

Australia-Argentina 41-17

Finale 7° posto

Galles-Italia 34-17

Finale 9° posto

Georgia-Scozia 39-31

Finale 11° posto

Irlanda-Giappone 39-33













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it