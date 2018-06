Rugby, il ranking mondiale aggiornato (18 giugno 2018): l’Italia sale al 13° posto dopo la vittoria in Giappone

L’Italia del rugby maschile fa un passo in avanti nella classifica mondiale dopo il successo di sabato scorso in Giappone: gli azzurri scavalcano Tonga portandosi al 13° posto in graduatoria. Sorride il Galles, che con la seconda vittoria in Argentina sale al terzo posto, alle spalle di Nuova Zelanda, prima, ed Irlanda, seconda.

Ne fa le spese l’Australia, sconfitta proprio dall’Irlanda, che scende al quarto posto ed ora è incalzata dal Sudafrica, quinto, che grazie alla seconda vittoria sugli inglesi, scavalca proprio l’Inghilterra, che si ritrova sesta (era quarta) e la Scozia, ora settima. Stabili Francia, ottava, Fiji, none, ed Argentina, decima.

Il Giappone salva l’11ma piazza per due centesimi di punto sulla Georgia, 12ma, davanti agli azzurri, ora al 13° posto. Tonga, scivolata in 14ma piazza, è incalzata dagli USA, 15mi.

Classifica mondiale rugby maschile al 18.06.2018 (Top 15)

1 NUOVA ZELANDA 93.99

2 IRLANDA 89.20

3 GALLES 85.94

4 AUSTRALIA 85.41

5 SUDAFRICA 84.65

6 INGHILTERRA 84.35

7 SCOZIA 81.83

8 FRANCIA 79.10

9 FIJI 78.51

10 ARGENTINA 76.73

11 GIAPPONE 74.20

12 GEORGIA 74.18

13 ITALIA 72.56

14 TONGA 71.88

15 USA 71.39













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola

robertosantangelo@oasport.it