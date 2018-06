Roland Garros 2018: scattano gli ottavi di finale. Cecchinato sfida Goffin. In campo Djokovic, Zverev e Wozniacki

Si entra nel vivo al Roland Garros 2018 e con l’inizio della seconda settimana cominciano i primi match degli ottavi di finale nel tabellone maschile e femminile. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il numero 9 del mondo reduce da una battaglia di cinque set con il francese Gael Monfils, sconfitto per 7-5 al quinto. Il 27enne di Rocourt ha raggiunto per la terza volta negli ottavi a Parigi, dopo quella nel 2012 e nel 2016, occasione nel quale raggiunse anche i quarti di finale, e ha sconfitto Cecchinato in entrambi i precedenti finora disputati: nelle qualificazioni a Casablanca nel 2014 e poi qualche settimana fa a Roma al secondo turno, con l’azzurro che riuscì a vincere il primo set.

Dopo due incredibili maratone al quinto set torna in campo Alexander Zverev e la testa di serie numero due deve stare molto attenta contro il russo Karen Kachanov, apparso in grande forma e reduce da una netta vittoria contro Lucas Pouille. Un match importante per il tedesco, che deve dimostrare di sapere reggere la pressione che uno Slam mette.

La terra parigina ha dato buone sensazioni finora ad un ritrovato Novak Djokovic, ma il serbo è chiamato ad un nuovo esame contro il veterano spagnolo Fernando Verdasco, che nel turno precedente ha eliminato Grigor Dimitrov. L’ottavo di finale più bello e combattuto sulla carta appare quello tra Dominic Thiem e Kei Nishikori, una sfida che promette grande spettacolo e con l’austriaco leggermente favorito sul giapponese. Un match che potrebbe lanciare verso la finale il vincitore, in una parte di tabellone dove tutto può succedere.

In campo femminile Caroline Wozniacki sembra avere la strada spianata verso la finale. La danese è in una porzione di tabellone molto favorevole, ma non dovrà sottovalutare nessun ostacolo a partire dalla russa Daria Kasatkina, numero 14 del mondo e possibile mina vagante dello Slam parigino.

Poteva essere l’ottavo di finale con Camila Giorgi ed invece c’è Sloane Stephens ad affrontare l’estone Annett Kontaveit, semifinalista agli Internazionali d’Italia 2018. Non c’è la due volte campionessa di Roma, l’ucraina Elina Svitolina e la sua eliminazione ha aperto un buco clamoroso nel tabellone. Un’eliminazione arrivata per mano della rumena Mihaela Buzarnescu, che se la vedrà con l’americana Madison Keys. Altro ottavo di finale a sorpresa quello tra la kazaka Yulia Putintseva e la ceca Barbora Strycova.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Marini