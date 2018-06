Roland Garros 2018, Cecchinato-Djokovic: data, programma, orario e tv

Marco Cecchinato realizza il sogno! L’azzurro, sul Suzanne Lenglen di Parigi, illumina la scena centrando i quarti di finale del Roland Garros 2018, contro il n.9 del mondo, il belga David Goffin, superato 7-5 4-6 6-0 6-4 in 2 ore e 34 minuti di partita. Una prestazione superba del siciliano che così se la vedrà nel prossimo turno contro l’ex n.1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, che ha sconfitto in tre set il mancino spagnolo Fernando Verdasco. Cecchinato diventa il nono giocatore italiano a raggiungere i quarti in un torneo dello Slam nell’era Open, dopo Fognini nel 2011. Di sicuro, si prospetta un match molto complicato contro il serbo ma, con il gioco espresso, niente è impossibile. Ci si gioca la semifinale!

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Cecchinato-Djokovic, quarto di finale del Roland Garros 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 5 GIUGNO

orario da definire – Marco Cecchinato vs Novak Djokovic – campo da definire.













Foto: profilo twitter Federtennis