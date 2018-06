Pentathlon, Europei Youth A Drzonkow 2018: tutte in finale le quattro azzurrine impegnate

Dopo le staffette di ieri, oggi è stata la volta delle qualificazioni femminili agli Europei Youth A di pentathlon moderno in corso a Drzonkow, in Polonia: ottime notizie per l’Italia, che porta in finale tutte le quattro azzurrine al via, ovvero Agnese Petricca, Alice Rinaudo, Maria Beatrice Mercuri e Maria Lea Lopez.

Nel Gruppo A di qualificazione si è distinta Agnese Petricca, che ha vinto la prova di scherma e la prova di nuoto, giungendo al secondo posto finale con 960 punti, mentre Maria Lea Lopez si è classificata sesta con 958 punti. Nel Gruppo B si è messa in evidenza Alice Rinaudo, terza con 969 punti, mentre Maria Beatrice Mercuri ha chiuso 13ma con 936 punti.

Domani il programma degli Europei Youth A prevede le qualificazioni maschili, con quattro azzurrini impegnati, mentre scatterà anche il programma degli Europei Youth B, che proporrà la finale femminile, con tre italiane in gara.













Foto: FIPM

roberto.santangelo@oasport.it