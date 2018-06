Panama-Tunisia, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Ultima sfida nel gruppo G. Panama-Tunisia non conterà nulla ai fini della classifica se non per l’onore di evitare di chiudere la rassegna iridata a quota zero punti. Le due formazioni hanno provato a sfidare Belgio e Inghilterra ma nulla hanno potuto contro lo strapotere delle due formazioni europee. L’obiettivo di centroamericani e africani, quindi, sarà quello di ben figurare e salutare nel migliore dei modi la Russia.

Panama-Tunisia si giocherà giovedì 28 giugno alle ore 20.00 italiane alla Mordovia Arena. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 20, anche in HD, e in streaming sul sito Mediaset e sull’app Mediaset Mondiali FIFA.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Panama-Tunisia.

Il programma

Giovedì 28 giugno

ore 20.00 Panama – Tunisia













