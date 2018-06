Pallanuoto, Super Final World League Budapest 2018: la Spagna sorprende la Croazia, il Montenegro batte l’Ungheria

Prosegue a Budapest, in Ungheria, la Super Final della World League di pallanuoto: nel Gruppo A il Montenegro si aggiudica l’incontro di cartello contro i padroni di casa dell’Ungheria per 12-9, mentre l’Australia prenota il terzo posto nel girone battendo il Giappone per 11-7. Nel Gruppo B la Spagna batte ai rigori la Croazia (13-10) dopo essere stata a lungo in vantaggio anche nei tempi regolamentari (9-9), mentre gli USA hanno vita facile con il Kazakistan, sconfitto 11-4.

Di seguito risultati e classifica dopo la seconda giornata della manifestazione:

Gruppo A

Australia-Giappone 11-7

Montenegro-Ungheria 12-9

Classifica: Montenegro 6, Ungheria ed Australia 3, Giappone 0.

Gruppo B

Croazia-Spagna 10-13 dopo tiri di rigore

USA-Kazakistan 11-4

Classifica: USA 6, Croazia 4, Spagna 2, Kazakistan 0.













Foto: Enrico Spada

robertosantangelo@oasport.it