Pallanuoto femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: il Setterosa si giocherà l’oro con Spagna e Grecia

Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018: la competizione multidisciplinare che ospita tutte le Nazioni del Mare Nostrum scatterà il prossimo 22 giugno in quel di Tarragona. Per quanto riguarda la pallanuoto, nello specifico al femminile, i primi incontri si disputeranno il 27 giugno e la competizione terminerà, con l’assegnazione della medaglia d’oro, il 1° luglio. Formula davvero particolare per il torneo: due raggruppamenti da tre squadre ognuno, con le prime di ogni girone che si giocheranno l’oro, mentre le seconde andranno a sfidarsi per il bronzo.

Un po’ di fortuna per quanto riguarda il sorteggio: la nazionale italiana, guidata da Fabio Conti, che sta preparando al meglio l’appuntamento più importante dell’estate, gli Europei di Barcellona, sulla carta dovrebbe già avere un piede e mezzo in finale. Le rivali che fanno parte del raggruppamento delle azzurre infatti sono assolutamente alla portata: si tratta di Turchia e Francia, due nazionali che non hanno mai avuto una grande tradizione a livello pallanuotistico. Per quanto riguarda il Setterosa invece, al via ci sarà la miglior formazione possibile: Rosaria Aiello, Silvia Avegno, Roberta Bianconi, Aleksandra Cotti, Sara Dario, Giulia Emmolo, Arianna Garibotti, Giulia Gorlero, Federica Eugenia Lavi, Valeria Mariagrazia Palmieri, Domitilla Picozzi, Elisa Queirolo, Chiara Tabani.

Azzurre dunque grandi favorite per l’oro, ma non bisognerà abbassare la tensione nelle prime due partite, per arrivare pronte al momento clou: quello della finale. Due grandi rivali infatti si sfideranno nel girone opposto: Spagna e Grecia. Due avversarie di grandissimo livello e che potrebbero creare grandissimi grattacapi alla banda guidata da Fabio Conti.













gianluca.bruno@oasport.it