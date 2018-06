Pagelle Iran-Portogallo 1-1, Mondiali 2018. Difesa stoica degli asiatici, Cristiano Ronaldo in giornata no

PAGELLE IRAN-PORTOGALLO

IRAN (4-5-1)

Alireza BEIRANVAND: 6. Perde la fiducia dei suoi compagni a seguito di una serie di uscite difettose e con il tempismo sbagliato nel primo quarto d’ora di gioco; la recupera dopo aver parato il rigore di Ronaldo. Nulla può sullo splendido gol di “trivela” di Quaresma.

Ramin REZAEIAN: 6. Aiuta i propri compagni della retroguardia nell’arrestare la fase offensiva lusitana, in particolare dalla fascia sinistra e sui cross diretti a Cristiano Ronaldo.

Morteza POURALIGANJI: 6. Sui cross alti si fa trovare pronto ad anticipare e contrastare i più grandi pericoli del match. Probabilmente reo di aver lasciato lo spazio a Quaresma per tirare in rete, ma dà comunque il tutto per tutto in difesa

Majid HOSSEINI: 6. Rischia un grosso pasticcio, ma fortunatamente senza danni, quando non sente la chiamata del portiere che sta uscendo per far sua la sfera vagante. Regge bene all’assalto del Portogallo per tutta la partita

Ehsan HAJI SAFI: 5,5. Da segnalare un ottimo contrasto sulla ripartenza di Cristiano Ronaldo a metà primo tempo. Attento alle minacce dalla destra del Portogallo. Poi perde la testa dopo che viene decretato il rigore dal VAR facendosi ammonire per proteste e il ct è costretto a tirarlo giù per evitare di giocare in inferiorità numerica. (DAL 56′ Milad MOHAMMADI: 6. Cerca di contrastare gli avversari al limite del consentito, ma si vede che ci crede nel pareggio quando dal limite della propria area di rigore si invola da solo verso la porta rivale).

Saeid EZATOLAHI: 6. Sua la più grande occasione dell’Iran nel primo tempo, quando sugli sviluppi di un calcio di punizione indirizza la palla di testa verso la porta. Commette il fallo da rigore ai danni di Cristiano Ronaldo, ma per fortuna la conclusione dal dischetto viene parata (DAL 76′ Karim ANSARIFARD: 6,5. Decide la partita con il rigore che riporta in parità il risultato).

Alireza JAHANBAKHSH: 5,5. Viene anticipato dai Rui Patricio quando avrebbe l’unica occasione personale del match dirigendosi in corsa dentro l’area avversaria. Per il resto si fa notare poco e viene sostituito venti minuti prima (DAL 70′ Saman GHODDOS: 6. Dopo nemmeno due giri di lancetta da quando entra in campo vede la luce per tirare e ci prova dalla distanza, la sua conclusione finisce sul fondo di poco

Omid EBRAHIMI: 5,5. Poco propositivo in fase offensiva, non incide mai particolarmente in attacco. Una prestazione in penombra.

Vahid AMIRI: 6. Si procura un’occasione importante nella seconda metà dell’incontro. Segue le indicazioni dell’allenatore di sacrificarsi per la difesa e tentare di incidere sulle ripartenze.

Medhi TAREMI: 6. Come per il compagno di squadra citato precedentemente, è costretto a rimanere arretrato per aiutare la difesa durante l’assalto della nazionale portoghese. In attacco cerca molto l’uno contro uno ma viene fermato da Cedric Soares. Avrebbe l’occasione per un potenziale vantaggio nei minuti di recupero

Sardar AZMOUN: 6. Nella prima parte di gara conduce la prova di coraggio offensiva della nazionale asiatica. Si sacrifica anche in fase difensiva

All. Carlos QUEIROZ: 6. Una prima parte di gara organizzata ottimamente, va tutto secondo i piani fino al gol di Quaresma. La sua squadra perde la testa dopo il rigore concesso contro, ma riesce a rialzare la testa e a crederci fino al 98′. Una nazionale che si è confermata un osso duro in difesa

PORTOGALLO (4-4-2)

Rui PATRICIO: 6. Impegnato in un’uscita su Jahanbakhsh, nella quale rischia di farsi seriamente male, e in una parata facile sul colpo di testa di Ezatolahi sugli sviluppi di una punizione

Raphael GUERREIRO: 5,5. Molto falloso, viene ammonito al 32′ per un intervento durissimo. Prova a rendersi pericoloso sulla fascia ma non punge mai.

Josè FONTE: 6. Concede spazio alla fase offensiva della nazionale asiatica, ma mantiene comunque il controllo della difesa fino al 90′, prima del fallo di mano di Cedric Soares.

PEPE: 6. Giudizio analogo rispetto al compagno di reparto. Salva il risultato nella ripresa sull’unica occasione da gol iraniana all’inizio del secondo tempo.

Cedric SOARES: 5. Anche lui lascia troppo spazio alla difesa. Commette una gravissima ingenuità, toccando il pallone col braccio in area di rigore

JOAO MARIO: 5,5. Un bellissimo stop e passaggio chiave per Ronaldo di tacco al volo e pochi minuti dopo un’occasione ghiotta su un pasticcio della retroguardia iraniana. L’ex interista non sfrutta quest’ultima possibilità per permettere alla sua nazionale di passare provvisoriamente in vantaggio. Poi smarrisce per gran parte del tempo restante

William CARVALHO: 6. Dimostra ottime abilità tecniche quando deve impostare il gioco, con dei precisi passaggi lunghi. Elegante nonostante una struttura fisica che lo limiterebbe.

Adrien SILVA: 6. Il compagno di squadra è migliore nella fase di impostazione, mentre il 23 del Portogallo non costruisce molti passaggi chiave. Rimane comunque una prestazione sufficiente per la sua precisione nei passaggi corti in fase di regia.

Ricardo QUARESMA: 6,5. Il primo gol del Portogallo non siglato da Ronaldo porta la sua firma, con il gesto tecnico che lo rende unico al mondo: la cosiddetta “trivela”. Una conclusione imprendibile per l’estremo difensore dell’Iran. Una rete importantissima perchè sblocca i lusitani. Nota stonata l’ammonizione per un essersi vendicato dell’avversario con un intervento durissimo. (DAL 70′ Bernardo SILVA: s.v.)

Cristiano RONALDO: 5. A parte la prima occasione della partita in area di rigore al secondo minuto, il pluri-Pallone d’Oro fa molta fatica a trovare spazio per tirare, merito di una stoica difesa iraniana. Potrebbe sbloccarsi in questo match sugli sviluppi del rigore concesso dal VAR, ma dal dischetto si fa parare il tiro da Beiranvand. Nel finale di partita si innervosisce e rischia di farsi espellere per reazione, ma viene salvato con un cartellino giallo

Andrè SILVA: 5,5. Prestazione all’oscuro per la punta del Milan, non riceve mai un passaggio chiave e non si procura mai un’occasione da gol.

All. Fernando SANTOS: 5,5. Non convincente la terza uscita dei lusitani, influenzata dalla giornata no di Ronaldo. Purtroppo questa nazionale deve imparare a fare i conti con queste situazioni, non è sempre domenica













