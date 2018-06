Pagelle Belgio-Tunisia 5-2, Mondiali 2018: Lukaku e Hazard strepitosi, Batshuayi interessante riserva

PAGELLE BELGIO-TUNISIA

BELGIO (3-4-2-1)

Tibaut COURTOUIS: 6. Ad eccezione del gol subito (errore della difesa se chi lascia passare Bronn), non viene impegnato in particolar modo

Jan VERTONGHEN: 6. Una retroguardia permissiva, soprattutto per quei dieci minuti successivi al gol della nazionale nordafricana. Il difensore del Tottenham non pare concentrato per tutti e novanta i minuti, nonostante una prova nel complesso sufficiente

Dedryk BOYATA: 5,5. Si perde Bronn in occasione del gol su punizione ed è l’unico meno pimpante e poco concentrato della nazionale belga

Toby ALDERWEIRELD: 6. Stesso discorso di Vertonghen, anche lui è un po’ troppo permissivo nel primo tempo, poi non ha bisogno di ricorrere ad interventi nella ripresa

Yannick CARRASCO: 6,5. Propositivo in fase offensiva sin dal fischio d’inizio. Prende l’iniziativa soprattutto nel primo quarto d’ora della partita, prima che si mettano in luce anche i suoi compagni di reparto

Axel WITSEL: 6. Ha l’occasione per realizzare il terzo sigillo della sua squadra al 30′, ma la sua conclusione viene deviata in calcio d’angolo.

Kevin DE BRUYNE: 6,5. Diversi passaggi chiave provengono proprio dai suoi piedi. Anche il giocatore del Manchester City è uno dei migliori nella linea mediana dei Diavoli Rossi

Thomas MEUNIER: 6,5. Finisce nel tabellino per l’assist per il secondo gol di Lukaku. Il centrocampista dei Diavoli Rossi ha molta personalità e pensa a verticalizzare come i compagni

Eden HAZARD: 7,5. Esplosivo il capitano belga sin dal primo minuto, procurandosi il rigore che poi realizza e pochi minuti dopo trovandosi sui piedi l’occasione per il raddoppio. Arriva comunque la doppietta personale approfittando della difesa scoperta. (DAL 68′ Michy BATSHUAYI: 6,5. Si rende pericoloso ripetutamente da quando prende il posto di Hazard fino a trovare la rete che chiude la goleada, è il perfetto sostituto di Lukaku)

Dries MERTENS: 6. Realizza l’assist che manda in rete Lukaku, merito della palla rubata pochi attimi prima. A parte questa bellissima lettura di gioco e alcune giocate altruiste, quand’è sotto porta cerca sempre di servire un compagno piuttosto che tirare, sotto il seguente punto di vista avrebbe bisogno della personalità dimostrata contro il Panama (DALL’ 86′ Youri TIELEMANS: s.v.)

Romelu LUKAKU: 8. Non manca all’appuntamento con la doppietta. Quarto gol in due partite, l’attaccante più prolifico del Mondiale insieme a Cristiano Ronaldo. E non è un caso: il numero 9 del Belgio si fa trovare nel posto giusto al momento giusto quando viene servito in area e non fallisce. In area di rigore si inserisce con un tempismo da vero fuoriclasse com’è. (DAL 59′ Marouane FELLAINI: 6. Sostituisce Lukaku, non brilla in fase offensiva)

All. Roberto Martinez: 6,5. I Diavoli Rossi sono l’outsider più temibile di questi Mondiali 2018. Miglior attacco tra le “big”, unico neo una difesa che ha lasciato qualche spazio di troppo.

TUNISIA (4-3-3)

Farouk BEN MUSTAPHA: 5,5. “Solo” tre gol subiti nei primi 45′, ma sarebbero stati sicuramente di più se non fosse per qualche uscita dell’estremo difensore che anticipa un ennesimo guizzo vincente di Lukaku

Ali MAALOUL: 5,5. Complice del secondo gol subito ai danni della propria nazionale per non aver stoppato la sfera. Rimedia (ma non compensa) in fase offensiva, quando dopo la rete di Bronn che accorcia le distanze

Yassine MERIAH: 5,5. Il meno peggiore trai due difensori centrali titolari della Tunisia. Nonostante ciò prestazione sotto la sufficienza, paga come i suoi compagni i soliti primi minuti non in partita. Lascia troppi spazi agli attaccanti nel corso del match.

Syam BEN YOUSSEF: 4,5. Che fosse in area di rigore o meno, in tutti i casi il difensore tunisino commette una grave ingenuità nei primi minuti di gioco. Non è il solo errore macroscopico del match, dato che sempre nel primo tempo regala palla agli avversari che se si sarebbe concretizzata se non fosse stato per Meriah. Costretto anche lui ad uscire in barella prima dei 45′ (DAL 41′ Yohann BENALOUANE: 5. Nonostante la sostituzione forzata la situazione non cambia, pochi minuti dopo Lukaku segna ancora tutto solo in area di rigore; inoltre nella ripresa tiene in gioco Hazard in corsa per la rete del 4-1)

Dylan BRONN: 6,5. Il suo gol di testa (al 18° minuto) riapre le speranze delle Aquile di Cartagine. L’urlo di gioia per la rete ai Mondiali viene soffocato pochi minuti dopo dal dolore patito a seguito di uno sfortunatissimo infortunio al ginocchio. Il destino a volte è crudele (DAL 24′ NAGUEZ: 5,5. Si sente eccome la mancanza di Bronn, non riesce a rimpiazzarlo doverosamente. Ma in generale nel secondo tempo la Tunisia crolla)

Saif-Eddine KHAOUI: 6. L’ultimo a crederci nelle fila della nazionale tunisina. Nella ripresa si mette in mostra con alcune iniziative individuali, ma viene sempre fermato dalla retroguardia

Ellyes SHKIRI: 5,5. Poco visibile nel match contro il Belgio. Lui e Sassi vengono surclassati a metà campo da un Belgio tecnicamente molto più forte

Ferjani SASSI: 5,5. L’autore del gol al debutto in questa edizione dei Mondiali è troppo nervoso e riceve il primo cartellino giallo della partita proprio per proteste (DAL 59′ Naim SLITI: s.v.)

Anice BADRI: 5,5. Prova a mettersi in luce nell’uno contro uno, qualche volta riesce anche a dribblare l’avversario, ma non punge mai in attacco

Wahbi KHAZRI: 6. Prova a sorprendere il portiere al 33′ con un tiro a giro dalla distanza ed è il più pericoloso della Tunisia dopo l’uscita di scena di Bronn. Arriva anche la gioia del gol negli ultimi istanti.

Fakhreddine BEN YOUSSEF: 5,5. Giudizio analogo rispetto a Badri. A differenza del match con l’Inghilterra, viene messo in ombra da un più propositivo Khazri

All. Nabil Maaloul: 5,5. A dire il vero il ct della Tunisia è stato veramente sfortunato, dato che ha dovuto sostituire due infortunati nella prima metà dell’incontro. Purtroppo in una situazione del genere ha ben poche carte in possesso per cambiare le sorti













Foto: A.PAES / Shutterstock.com