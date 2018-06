Pagelle Belgio-Panama 3-0, Mondiali 2018: Mertens la sblocca da fuoriclasse, Lukaku la chiude con una doppietta

Il Belgio debutta nel migliore dei modi ai Mondiali 2018 di calcio, superando con un netto 3-0 Panama. Andiamo a scoprire le pagelle della partita.

PAGELLE BELGIO-PANAMA 3-0

BELGIO (3-4-2-1)

Courtois, 6: Al 57′ si fa trovare pronto in uscita su Murillo. Poco impegnato per tutta la partita.

Vertonghen, 6: Si rende utile con un buon intervento in ripiegamento su Barcenas.

Boyata, 6: Non fa rimpiangere l’assenza di Kompany, rimane concentrato e vigile quelle poche volte che Panama si affaccia nella metà campo avversaria

Alderweireld, 5,5: Si fa sorprendere da un taglio di Murillo che poteva rimettere in parità la partita,

Carrasco, 6: Non salta l’uomo come gli viene chiesto, ma combina spesso con Hazard e Mertens in modo efficace. Dal 74′ Dembelè SV

Witsel, 5,5: Nel primo tempo si dimostra compassato, non fa girare la palla con rapidità

De Bruyne, 6,5: Si accende ad intermittenza, ma dai suoi piedi passano le azioni dei gol della squadra.

Meunier, 5,5: Si fa ammonire al 13′ del primo tempo per un fallo abbastanza ingenuo su Rodriguez. Le azioni offensive della squadra spesso si sviluppano sull’altra fascia, perciò si limita ad essere preciso nel giro palla.

Hazard, 6: Non riesce a fare la differenza da esterno sinistro nella prima mezz’ora a causa del “trattamento speciale” riservatogli da Murillo, così inizia a muoversi orizzontalmente per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria e infatti diventa quasi immarcabile, creando varie opportunità per Mertens e Lukaku.

Mertens, 6,5: Sblocca la partita con un gol dei suoi, un tiro al volo di destro dall’angolo sinistro dell’area che supera il portiere e si infila nel “sette”. Dal 83′ T.Hazard SV

Lukaku, 6: Viene servito poco dai compagni nel primo tempo, che preferiscono le combinazioni palla a terra rispetto ai traversoni. Nella ripresa si scatena e concretizza da bomber vero le due occasioni che ha di chiudere la partita.

CT Martinez, 6: Belgio impreciso e nervoso nel primo tempo, dopo l’intervallo alza l’intensità e travolge un avversario molto inferiore.

PANAMA (4-5-1)

Penedo, 6: Si rende protagonista di diversi interventi pregievoli, soprattutto quello su Hazard al 38′. Non può nulla in occasione dei gol.

Davis, 5: Dopo un buon primo tempo crolla alla distanza e viene spesso saltato in maniera facile da Mertens e Hazard.

Escobar, 6: Meglio del suo compagno di reparto, è protagonista di diversi ottimi interventi ma nel finale non riesce a limitare Lukaku.

R.Torres, 5: Dopo pochi minuti rischia di combinarla grossa con un retropassaggio da brividi che per poco non regala il vantaggio ai belgi. Si lascia sfuggire Lukaku in occasione dei gol.

Murillo, 6: Per trenta minuti riesce nell’impresa di limitare Hazard in modo egregio (anche se si fa ammonire), nel secondo tempo ha la grande chance di segnare il primo gol ai Mondiali di Panama ma si fa ipnotizzare da Courtois.

Rodriguez, 6: Fa vedere le sue potenzialità quando ha spazio in campo aperto, non riesce nè a servire in modo preciso Perez nè a concludere in porta. Dal 63′ Diaz, 5,5: Il suo ingresso in campo non aiuta la squadra ad alzare il baricentro per provare a rimontare, risulta meno pericoloso di Rodriguez

Godoy, 5,5: Dimostra molti limiti tecnici, anche se si sacrifica per aiutare i difensori contro gli esterni belgi.

Gomez, 5,5: Discreta prestazione davanti alla difesa, si limita ad interdire il gioco avversario.

Cooper, 6: Partita di sacrificio per limitare De Bruyne, ci riesce ad intermittenza per tutto l’arco dell’incontro.

Barcenas, 6: Mette in difficoltà Vertonghen in un paio d’occasioni ma non riesce mai a mettere in partita Perez con delle palle alte. Dal 63′ Torres 5,5: Si sacrifica in copertura per arginare Hazard e De Bruyne senza grande successo, non crea grandi problemi alla difesa belga.

Perez, 5,5: Lotta e si sacrifica per la squadra, pressando i difensori belgi e provando a far salire la squadra. Non ha nessuna occasione per mettere in pericolo la porta di Courtois. Dal 73′ Tejada, 6: Non ha grandi occasioni per tirare nello specchio della porta belga, fa quel che può contro i tre difensori avversari.

CT Gomez, 6: Schiera la squadra con un 4-5-1 molto compatto che nel primo tempo non concede troppe occasioni al Belgio e non rinuncia a ripartire in campo aperto con la velocità dei due giovani esterni Rodriguez e Barcenas. Alla lunga i suoi calano e le qualità avversarie emergono alla distanza.













Foto: Cpdc Shutterstock