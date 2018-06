OVO Energy Women’s Tour 2018: prima tappa a Jolien d’Hoore, seconda Marta Bastianelli

Si apre come si era chiuso nel 2017 l’OVO Energy Women’s Tour 2018, corsa a tappe in terra britannica a livello femminile: Jolien d’Hoore è implacabile e vince in volata. La campionessa belga, della Mitchelton-Scott, va a prendersi dunque il successo nella prima frazione, da Framlingham a Southwold (130 chilometri), e anche la maglia di leader nella classifica generale.

Epilogo scontato per questa prima tappa, completamente pianeggiante: praticamente impossibile evitare la volata. d’Hoore era ovviamente una delle più attese tra le velociste, con un parco partenti davvero di altissimo livello: la campionessa belga ha sfruttato al meglio il lavoro della squadra e ha battuto di una bicicletta l’azzurra Marta Bastianelli (Alé Cipollini). Terza piazza per la statunitense Coryn Rivera (Team Sunweb). Quarta Giorgia Bronzini, Cylance Pro Cycling, davanti all’ex campionessa del mondo Amalie Dideriksen (Boels – Dolmans Cycling Team).













Foto: Twitter The Women’s Tour