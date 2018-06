Operazione Tour de France, cosa prevede il programma di Vincenzo Nibali? Ora altura al San Pellegrino poi i Campionati Italiani

Vincenzo Nibali prosegue nella sua preparazione verso il Tour de France, il grande obiettivo stagionale insieme ai Mondiali di Innsbruck. Lo Squalo si presenterà al via dalla Vandea, previsto per sabato 7 luglio, con il sogno di conquistare la Grande Boucle per la seconda volta in carriera dopo l’apoteosi del 2014. Il messinese ha tutte le carte in regola per lottare con gli altri uomini di classifica come Chris Froome, Tom Dumoulin, Nairo Quintana, Mikael Landa, Alejandro Valverve. Il percorso può esaltare le caratteristiche dello Squalo, con tante salite e la tappa in pavè che potrebbero dargli un vantaggio importante.

Il capitano della Bahrain Merida, però, ha faticato tantissimo al Giro del Delfinato, la corsa a tappe in cui doveva testare la sua forma. La gamba non è ancora al top ma il 33enne non si dichiara particolarmente allarmato perché punta a essere al top tra un mese, quando conterà davvero. Ma ora cosa prevede il programma di Vincenzo Nibali e come si avvicinerà al Tour de France? Un paio di giorni di riposo, poi dal 13 al 25 giugno sarà impegnato al Passo San Pellegrino: quasi due settimane in altura per affinare la preparazione. Poi l’ultimo test ai Campionati Italiani che si correranno sabato 30 giugno a Darfo Boario Terme: 234 chilometri attorno al muro di Cornaleto (200 metri al 17% di pendenza) che verrà ripetuto 8 volte. Sette giorni più tardi il via della Grande Boucle.













(foto Comunicato RCS)