Nuoto, Trofeo Settecolli 2018: super Margherita Panziera! Record italiano nei 100 dorso a Roma

Margherita Panziera continua nel suo periodo di grazia in vasca. Dopo i riconoscimenti internazionali agli Europei di Copenhagen 2017 (Danimarca) ed ai Giochi del Mediterraneo 2018, l’azzurra mette il proprio sigillo anche nella piscina del Foro Italico a Roma, nella seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018.

59″80, migliorato il record italiano che le apparteneva (59″96), nei 100 dorso odierni. Un passaggio in 29″32 (ai 50 metri) che lasciava presagire un grande riscontro, puntualmente confermato. Lei che una velocista pura non è, dimostra di saperci fare.

Seconda posizione finale alle spalle della forte danese Mie Nielsen (59″57) e davanti alla ceca Simona Baumrtova (1’00″08). Una gara in cui i colori azzurri sono stati degnamente rappresentati anche da Carlotta Zofkova, quarta in 1’00″27 (personal best), nonostante i soliti particolari di partenza e virate non siano perfetti.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport