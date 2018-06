Nuoto, Trofeo Settecolli 2018: Simona Quadarella donna sola al comando nei 1500 sl. L’azzurra convince

Che le luci si accendano e l’acqua diventi bianca! Questo ed altro pensando all’incedere in vasca di Simona Quadarella nei 1500 stile libero, gara di chiusura della prima giornata dell’edizione 2018 del Trofeo Settecolli a Roma.

Nella piscina più bella del mondo, quella di casa della 19enne, la vittoria nelle trenta vasche è da sottolineare. Qualche giorno lo fa si era concessa il lusso di battere nei 400 e 800 sl una certa Mireia Belmonte Garcia, atleta con medaglie olimpiche e mondiali in bacheca, nella vasca di Tarragona (Spagna), in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018.

Questa sera la rivale era l’ungherese Boglarka Kapas, oro europeo in carica su questa distanza. Ebbene, l’assolo di Simona è stato convincente, al pari del crono sotto i 16″, demolendo il primato del meeting che lei stessa deteneva. Un anno fa la romana nuotava in 16’03″55, quest’oggi il 15’56″81 vale un miglioramento sensibile, a circa 3″ dal personale.

Segnali positivi vi erano già stati nelle acque spagnole e la fuga nel Foro Italico ha dato un’altra conferma. L’azzurra continua a cavalcare l’acqua in vista degli Europei di Glasgow (3-9 agosto), confortando anche per essersi messa alle spalle atlete di un certo livello. Non si vogliono fare paragoni azzardati ma la nuotata in spinta e con maggior potenza, rispetto al passato, fa ben sperare per quel che sarà, con l’Italia che potrà avere un’altra freccia nella propria faretra.













Foto: pagina facebook Simona Quadarella