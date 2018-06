Nuoto, Trofeo Settecolli 2018: Silvia Scalia un siluro nei 50 dorso! Record italiano per l’azzurra

Prima finale in vasca in questo pomeriggio del day-1 del Trofeo Settecolli 2018 di nuoto e primo risultato importante per il Bel Paese.

Nei 50 dorso donne, infatti, grande prestazione dell’azzurra Silvia Scalia che, in 28″01, ha stabilito il nuovo primato nazionale, dimostrando un’eccellente condizione in acqua. In particolare, sono degni di nota i primi 25 metri della nostra portacolori per poi gestire e siglare un tempo considerevole. Un crono che le vale il quarto posto nell’atto conclusivo, alle spalle della brasiliana Etiene Medeiros (27″87), della danese Mie Nielsen e della britannica Georgia Davies. Il precedente record italiano era di Elena Gemo (28″07, a Roma nell’edizione 2015 del Trofeo Settecolli).













Foto: profilo facebook Silvia Scalia