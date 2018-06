Nuoto, Trofeo Settecolli 2018: Adam Peaty è sempre super nei 100 rana! Fabio Scozzoli chiude terzo sotto il minuto

Spettacolo nella piscina del Foro Italico a Roma. Nella prima giornata del Trofeo Settecolli 2018 di nuoto, i 100 rana uomini non tradiscono le attese.

Il britannico Adam Peaty, l’interprete di questo stile migliore di ogni tempo, ha fatto sua anche questa gara siglando un 58″61 di grande qualità (nuovo record del meeting). Un passaggio ai 50 metri da 27″06 ed una chiusura di eccellente livello portano ad un tempo considerevole da parte del campione olimpico e mondiale.

Conferma quanto fatto vedere nelle batterie l’olandese Arno Kamminga, classe ’95. Il tulipano è stato autore della miglior seconda vasca del lotto (31″14), nel tentativo di tenere il ritmo del “siluro” Peaty: seconda piazza in 59″14 per lui, decisamente interessante.

E Fabio Scozzoli? Terzo in 59″89 per il romagnolo ed un tempo sotto il minuto di ottimo valore, tenendo conto della sua condizione. Degno di nota il primo 50 metri dell’azzurro, a cui sono mancati i secondi 50 ma siamo ad un mese dall’evento clou, ovvero gli Europei di Glasgow (Gran Bretagna), per cui nulla di preoccupante.

Di sicuro nella rassegna continentale attendiamoci in questa specialità i fuochi d’artificio.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Diego Gasperoni