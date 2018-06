Nuoto, Settecolli 2018: il calendario e le date. Programma, orari e tv

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 30-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA, oro 1500 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-30 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA, 1500 fs gold

La 55esima edizone del Trofeo Settecolli di nuoto è alle porte. Dal 29 giugno al 1° luglio nuotatori da tutto il mondo si esibiranno nella vasca più bella del panorama natatorio, quella del Foro Italico a Roma.

Uno spettacolo che, come al solito, attirerà la curiosità degli appassionati, dando modo di assistere a gare di alti contenuti tecnici ed agonistici. Squadra italiana presente numerosa e tra gli atleti di spicco non mancheranno Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri. L’azzurra sta affrontando questo 2018 in chiave diversa, puntando sulla velocità ed una gestione degli impegni meno serrata rispetto al passato. Greg, reduce dall’esperienza semestrale in Australia, è tornato ad allenarsi ad Ostia nel mese di marzo e vorrà fare il punto della situazione. L’obiettivo sarà quello di arrivare in condizione agli Europei 2018 a Glagow (3-9 agosto).

Di livello la presenza straniera. Il britannico Adam Peaty, ranista dalle qualità eccezionali, e la svedese Sarah Sjoestroem dovrebbero dar lustro al darsi in piscina, non dimenticandoci di un altro atleta di grande classe come il sudafricano Chad Le Clos. Si prospettano tre giorni di gare interessanti che godranno della copertura televisiva di RaiSport (programma esatto ancora da definire) e delle DIRETTE LIVE testuali di OASport.

IL PROGRAMMA DI GARE DEL 55° TROFEO SETTECOLLI – NUOTO

VENERDI 29 GIUGNO

Batterie dalle 9:00

50 dorso F

50 dorso M

400 stile libero F

400 stile libero M

100 rana F

100 rana M

50 farfalla F

100 farfalla M

50 stile libero F

50 stile libero M

1500 stile libero F

Finali A-B dalle 18:00

50 dorso F

50 dorso M

400 stile libero F

400 stile libero M

100 rana F

100 rana M

50 farfalla F

100 farfalla M

50 stile libero F

50 stile libero M

1500 stile libero F

SABATO 30 GIUGNO

Batterie dalle 9:00

100 farfalla F

200 farfalla M

100 dorso F

100 dorso M

400 misti F

100 stile libero F

100 stile libero M

50 rana F

50 rana M

800 stile libero F

1500 stile libero M

Finali A-B dalle 18:00

100 farfalla F

200 farfalla M

100 dorso F

100 dorso M

400 misti F

400 misti M

100 stile libero F

100 stile libero M

50 rana F

50 rana M

800 stile libero F

1500 stile libero M

DOMENICA 1 LUGLIO

Batterie dalle 9:00

200 dorso M

200 dorso F

50 farfalla M

200 farfalla F

200 rana M

200 rana F

200 stile libero M

200 stile libero F

200 misti M

200 misti F

800 stile libero M

Finali A-B dalle 18:00

200 dorso M

200 dorso F

50 farfalla F

200 farfalla F

200 rana M

200 rana F

200 stile libero M

200 stile libero F

200 misti M

200 misti F

800 stile libero M

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Credit La Presse