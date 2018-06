Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: Elena Di Liddo d’ARGENTO e Piero Codia di BRONZO nei 50 farfalla. Ancora medaglie per gli Azzurri!

Pioggia di medaglie nella piscina del Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), sede delle gare di nuoto dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo, per la squadra azzurra.

Elena Di Liddo, oro nei 100 farfalla ieri, è argento quest’oggi nell’unica vasca del delfino, siglando il crono di 26″21. L’azzurra paga una partenza poco brillante e non riesce, con la sua consueta progressione, a contrastare l’egiziana Farida Osman (25″48), autrice del nuovo primato della rassegna. Sul terzo gradino del podio troviamo la francese Marie Wattel (26″48) mentre l’altra azzurra Elena Gemo non va oltre il settimo posto (26″95), pagando dazio nello stacco dal blocchetto.

Sul versante maschile dei 50 farfalla Piero Codia conquista il bronzo (23″74) nella gara vinta dal greco Kristian Gkolomeev (23″53), a precedere l’egiziano Abdelrahman Elaraby (23″69) ed appunto il friulano. Codia non sfrutta al meglio i primi 15 metri, rimonta nel finale ma non a sufficienza per cogliere il successo. 23″87 per l’altro rappresentante del Bel Paese Andrea Vergani (quinto).

A completamento di questa serie di metalli arriva il bronzo di Arianna Castiglioni (1’07″85) nei 100 rana femminili, lottando con Martina Carraro per il terzo posto e vincendo questa sfida interna. La ligure chiude quarta in 1’08″20. Doppietta spagnola firmata da Jessica Vall Montero (1’07″19, primato dei campionati) e da Marina Garcia Urzainqui (1’07″58).













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: comunicato Len