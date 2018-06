Nuoto, Filippo Magnini e l’udienza al Tribunale Antidoping. Spuntano le intercettazioni: “Vediamoci in autostrada, portami i funghi”

È stata fissata la data dell’udienza di Filippo Magnini davanti alla prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping. Il 12 luglio (ore 14.00) il due volte Campione del Mondo dei 100 metri dovrà presentarsi per rispondere dei capi di accusa: consumo o tentato consumo di sostanze dopanti, favoreggiamento, somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata. Il TNA ha richiesto una squalifica di ben 8 anni per il nuotatore che si è ritirato pochi mesi fa dall’attività agonistica.

Oggi il quotidiano La Stampa ha divulgato alcune intercettazioni di conversazioni tra l’atleta e il dottor Guido Porcellini, il suo nutrizionista. Sono state riportate alcune frasi in codice come “Ci vediamo in autostrada: portami i funghi”. Secondo l’accusa, Magnini avrebbe istigato il compagno di squadra Michele Santucci a doparsi perché “tanto lo fanno tutti“.

Nelle conversazioni tra il pesarese e il medico, le sostanze dopanti sarebbero state definite anche come “schede” ed “esercizi alla spalla” ma emergerebbero anche frasi più pesanti come “non vedo l’ora di provare la nuova integrazione” oppure “portami più cose possibili dei prodotti nuovi”.













Foto: Federico Rostagno / Shutterstock.com