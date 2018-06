Nuoto, Mare Nostrum Barcellona 2018: Andrea Vergani in evidenza nei 50 stile libero

Ultima giornata di gare del 39esimo meeting internazionale GP Città di Barcellona, seconda delle tre tappe del circuito Mare Nostrum 2018.

In evidenza il campione italiano dei 50 stile libero agli Assoluti di Riccione Andrea Vergani che nell’unica vasca ha siglato il tempo di 22″14 (terzo crono), nella finale che ha premiato il brasiliano Bruno Fratus, in 21″76, a precedere lo statunitense Michael Andrew in 21″93. Settima piazza invece per Luca Dotto in 22″77. Da segnalare, nella finale B, Alessandro Miressi (3°) in 22″73 e Lorenzo Zazzeri (8°) in 23″28.

Silvia Scalia si è classificata al sesto posto nei 50 dorso in 28″39, a 15 centesimi dal personal best che comunque non sarebbe bastato a raggiungere il terzo gradino del podio occupato dalla finlandese Mimosa Jallow in 27″84. Il successo è andato alla campionessa danese Mie Nielsen in 27″73, seguita a tre centesimi dalla russa Anastasia Fesikova. Nella finale B dei 100 rana Arianna Castiglioni ha siglato il crono di 1’08″41 (secondo tempo). Molto bene la giovanissima Giulia Salin che, dopo il terzo posto negli 800 in 8’32″11, si ripete nei 400 stile libero in 4’15″17, terza nella gara vinta dalla britannica Holly Hibbott (4’10″43), davanti alla cinese Bi Wenxin (4’11″97) ed all’azzurra.













