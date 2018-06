Mountain bike, Coppa del Mondo Fort William 2018: Aaron Gwin e Myriam Nicole pronti a ripetersi, torna in gara Eleonora Farina

Questo fine settimana Fort William (Gran Bretagna) ospiterà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo downhill di mountain bike. La città scozzese è un appuntamento fisso del calendario, visto che è stata sempre presente negli ultimi 15 anni. Anche quest’anno vedremo in azione i migliori atleti del mondo, con gli italiani che proveranno ad essere protagonisti. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti e le speranze azzurre per questa tappa.

Partiamo dal maschile dove lo statunitense Aaron Gwin è pronto a continuare il suo domino e centrare il bis dopo la vittoria a Losinj. Vanno invece in cerca di riscatto il sudafricano Greg Minnaar, vincitore qui lo scorso anno e il francese Loic Bruni, campione del mondo in carica, entrambi rimasti a bocca asciutta nella prima tappa. Per quanto riguarda gli italiani, Loris Revelli e Johannes Von Klebelsberg, entrambi fuori dai trenta in Croazia, cercheranno di ottenere un buon piazzamento. Al via anche Francesco Colombo, che proverà a migliorare il 58° posto ottenuto.

In campo femminile l’atleta da battere resta la francese Myriam Nicole, che ha dominato a Losinj. Sulla carta le sue principali avversarie saranno ancora le britanniche Rachel Atherton e Tahnee Seagrave, rispettivamente seconda e terza nella tappa inaugurale. Attenzione poi all’australiana Tracey Hannah, vincitore qui un anno fa e in cerca del primo acuto stagionale. Per l’Italia da sottolineare il ritorno in gara di Eleonora Farina. La campionessa europea del 2017, dopo un lungo stop a causa di un infortunio, cercherà di tornare subito protagonista. Presente anche Veronika Widmann, che punterà ad entrare nella top 10 dopo il quattordicesimo posto in Croazia.

Foto: Twitter UCI MTB