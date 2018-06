Motomondiale 2018, GP Olanda 2018: programma, orari e tv. Come vedere le gare su Sky e TV8

Il Motomondiale fa tappa ad Assen per il GP d’Olanda. All’Università del motociclismo sarà battaglia per aggiudicarsi una vittoria sempre prestigiosa, su un tracciato di grande tradizione. In MotoGP è Marc Marquez il leader del Mondiale ma la copertina appartiene a Jorge Lorenzo. Il maiorchino, che il prossimo anno correrà proprio in Honda, ha finalmente trovato il bandolo della matassa con la Ducati ed ha vinto le ultime due gare disputate. Spagnoli ancora favoriti, dunque: toccherà a Valentino Rossi e Andrea Dovizioso provare a contrastarli.

Il weekend del GP d’Olanda comincerà venerdì 29 giugno con le prove libere, proseguirà sabato con le qualifiche e terminerà domenica con le gare. Tutto il fine settimana sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà la sintesi delle qualifiche e le gare delle tre classi in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del weekend del GP d’Olanda.

La programmazione di Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 29 giugno

9.00 – 9.40 Moto3, prove libere 1

9.55 – 10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55 – 11.40 Moto2, prove libere 1

13.10 – 13.50 Moto3, prove libere 2

14.05 – 14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05 – 15.50 Moto2, prove libere 2

Sabato 30 giugno

9.00 – 9.40 Moto3, prove libere 3

9.55 – 10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55 – 11.40 Moto2, prove libere 3

12.35 – 13.15 Moto3, qualifiche

13.30 – 14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10 – 14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35 – 14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.05 – 15.50 Moto2, qualifiche

Domenica 1 luglio

8.40 – 9.00 Moto3, warm up

9.10 – 9.30 Moto2, warm up

9.40 – 10.00 MotoGP, warm up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

La programmazione di TV8

Sabato 30 giugno

17.15, Moto 3, Moto GP e Moto 2, qualifiche (sintesi)

Domenica 1 luglio

19.00 Moto 3, gara (differita)

20.10 Moto 2, gara (differita)

21.20 Moto GP, gara (differita)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI