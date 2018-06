MotoGP, GP Catalogna 2018: orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv

Oggi sabato 16 giugno si disputano le qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Sul tracciato di Barcellona si preannuncia una giornata infuoca e caldissima, si deciderà la griglia di partenza della gara di domani e si assegnerà l’ambitissima pole position: sfida totale tra diversi piloti che possono puntare alla prima casella e che vanno a caccia della vittoria di lusso al Montmelò, una delle grandi classiche del calendario.

Valentino Rossi vuole regalare una gioia ai propri tifosi e sembra avere tra le mani una buona Yamaha per provare a fare la differenza. Andrea Dovizioso ha un ottimo feeling con questo tracciato e con la Ducati, ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e provare a recuperare terreno su Marc Marquez che invece va a caccia del riscatto dopo la scivolata del Mugello:il Campione del Mondo gareggia in casa, conosce ogni singolo segreto di questo asfalto e vuole tornare alla vittoria. Da tenere in forte considerazione anche il rinato Jorge Lorenzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 16 GIUGNO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 5

14.10-14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

GP CATALOGNA 2018: DOVE VEDERE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere del GP di Catalogna saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Le qualifiche del GP di Catalogna saranno visibili, oltre che su Sky Sport MotoGP, anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













