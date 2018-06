MotoGP, Daniel Pedrosa: “Non posso ancora svelare ciò che farò. Ero a conoscenza della decisione della Honda”

“Mi scuso con voi ma ancora non ho le idee chiare per dirvi cosa farò. Ho alternative e non escludo alcuna opzione (Yamaha Petronas, ritiro ecc.). Inaspettata la decisione della Honda nei miei confronti? No, avevo inteso quale sarebbe stata l’evoluzione del mio accordo. Già da qualche tempo sto facendo le mie valutazioni, guardando al futuro”.

Con queste parole Daniel Pedrosa ha espresso la propria posizione, dopo che la Honda ha deciso di prendere Jorge Lorenzo dal 2019 e di non rinnovargli il contratto, nella conferenza stampa convocata alla vigilia del weekend del GP di Catalogna. I giornalisti presenti si sarebbero aspettati maggior precisione sul futuro di Dani ma, come ammesso dall’iberico, ancora non è il momento di annunciarlo. Il desiderio del centauro spagnolo, ora come ora, è quello di concentrarsi esclusivamente sugli aspetti agonistici.













