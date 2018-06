Motocross, GP Ottobiano 2018: a che ora gareggia Tony Cairoli? Il programma e come vederlo in tv

Oggi domenica 17 giugno si corre il GP di Ottobiano 2018, tappa del Mondiale MXGP Motocross. Sul circuito lombardo, Tony Cairoli ha un’occasione unica per riaprire i conti: Jeffrey Herlings, leader della classifica, non sarà infatti al via a causa dell’infortunio patito in allenamento, e dunque il siciliano può provare a ridurre il distacco. Il Campione del Mondo accusa 62 punti di ritardo dal giovane rivale olandese, servirebbe una doppia vittoria per ributtarsi nella lotta e continuare a inseguire il decimo titolo iridato con ancora maggiore convinzione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Ottobiano 2018, tappa del Mondiale MXGP: a che ora gareggia Tony Cairoli? L’evento sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 17 GIUGNO:

14.15 Gara-1

17.10 Gara-2

GP OTTOBIANO 2018: COME VEDERE LA GARA DI TONY CAIROLI IN DIRETTA TV E STREAMING

In questa occasione non è prevista la diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













(foto Valerio Origo)