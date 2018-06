Mondiali Russia 2018: Belgio devastante! Doppiette di Lukaku ed Hazard, 5-2 alla Tunisia

Il Belgio è davvero devastante e alle avversarie del Girone G dei Mondiali di calcio di Russia 2018 al momento lascia soltanto le briciole. Inizio e chiusura pazzeschi per la compagine guidata da Roberto Martínez, un nettissimo 5-2 sulla Tunisia nella seconda giornata e sei punti in classifica che valgono praticamente l’ufficialità della qualificazione agli ottavi di finale. I Diavoli Rossi stanno stupendo il mondo: sembrano essere una delle più serie candidate a sorprendere le grandi favorite per la conquista del trofeo.

Parte fortissimo il Belgio che dopo 5′ è già in vantaggio. Mertens per Hazard, fallo sull’esterno del Chelsea: l’arbitro indica il dischetto, aspetta comunicazioni dal VAR (fallo proprio al limite dell’area, ma il piede del belga era sulla linea) e conferma. Dal dischetto va proprio Eden Hazard che non può sbagliare. Passano 10′ e questa volta tocca a Romelu Lukaku metterla dentro: eccezionale contropiede per i Diavoli Rossi con la punta del Manchester United che realizza alla grande con il mancino. Due minuti dopo prima azione d’attacco e subito gol per la Tunisia: calcio di punizione dalla trequarti, dormita della difesa belga e colpo di testa vincente per Bronn (costretto ad uscire per un bruttissimo infortunio pochi minuti dopo). Il Belgio non ci sta a chiudere con un vantaggio di misura e continua ad attaccare, nel recupero c’è ancora gioia per Lukaku: splendida palla di Meunier, scavetto per la punta del Manchester che raggiunge Ronaldo a quota 4 nella classifica cannonieri.

Il secondo tempo si apre alla stessa maniera del primo, con i Diavoli Rossi a velocità folli in campo. Al 50′ è ancora la volta di Hazard: parte sul filo del fuorigioco, evita il portiere avversario e deposita in rete a porta vuota il 4-1. Tanti cambi per Martinez, escono i grandi protagonisti del tabellino, entra Michy Batshuayi, che sarà l’uomo più chiamato in causa nell’ultima parte di gara. La punta vista quest’anno con la maglia del Borussia Dortmund va sempre in profondità, viene sempre servito al meglio ma sbatte prima contro il portiere avversario, poi addirittura contro la traversa. All’89’ però, con uno splendido tiro di controbalzo, riesce a sbloccarsi: è sua la rete del 5-1. C’è spazio anche per la rete dell’orgoglio tunisino: il capitano Khazri trova il 5-2 allo scadere.













