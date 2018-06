Mondiali calcio Russia 2018: Giappone-Polonia. I nipponici si giocano le chance di andare agli ottavi di finale

Va a decidersi il Girone G dei Mondiali di calcio di Russia 2018 in questa ultima giornata dedicata al turno preliminare. In campo domani alle 16, alla Volgograd Arena, una delle grandi sorprese di queste prime due partite, il Giappone, e forse la delusione più grande del torneo fino ad oggi, la Polonia. Per i nipponici serve una vittoria: gli atleti del Sol Levante si giocano le chance di passaggio del turno.

Quattro punti, frutto di una vittoria arrembante con la Colombia ed un pareggio fortunoso con il Senegal, e la consapevolezza di poter raggiungere gli ottavi di finale per la compagine guidata da Nishino. Squadra che vince non si cambia e, dunque, consueto 4-2-3-1 per i nipponici: Haraguchi, Kagawa ed Inui alle spalle dell’unica punta Osako che fino ad ora si è comportato davvero bene. Ancora prevista, molto probabilmente, la partenza dalla panchina per quanto riguarda l’ex milanista Honda, decisivo nel match con i Leoni della Teranga.

Serve una reazione d’orgoglio alla banda di Nawalka che fino ad oggi è apparsa spenta sia a livello fisico che mentale. Le stelle non hanno assolutamente brillato: da Robert Lewandowski, mai davvero pericoloso (era atteso come uno dei bomber più performanti a questa manifestazione iridata), passando per Zielinski e Milik. Vincere non servirebbe a nulla, ma almeno eviterebbe una brutta figura al ritorno in Europa per i polacchi, attaccati da tutti i media internazionali.













