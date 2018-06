Mondiali 2018, Spagna-Portogallo: le probabili formazioni. Furie Rosse nel caos contro Cristiano Ronaldo e André Silva

I Mondiali di calcio iniziano oggi e domani sarà già tempo del primo big match. A Sochi scendono in campo le due favorite del gruppo B, Spagna e Portogallo. Sarà già un incontro cruciale per assegnare il primo posto, perché a far da compagnia alle due squadre iberiche ci sono Marocco e Iran, non certo due rivali pericolosissime. A mettere ancor più pepe alla sfida è il caos che ha colpito la squadra spagnola nei giorni scorsi: alla Federazione non è andato giù l’accordo tra Julen Lopetegui e il Real Madrid, decidendo, a 48 ore dalla sfida, di sollevare il CT dall’incarico.

L’emergenza ha quindi portato la Spagna ad adottare una soluzione interna, affidando la panchina a Fernando Hierro. Toccherà all’ex bandiera proprio del Real Madrid riportare l’ordine nell’ambiente e guidare le Furie Rosse, in un debutto da CT non certo ideale, dovendo affrontare il Portogallo. Hierro dovrebbe quindi proseguire sulla strada tracciata dal suo predecessore e non stravolgere gli equilibri. Carvajal non ha ancora recuperato e sarà sostituito da Odriozola, giocatore particolarmente nelle grazie dell’ex CT, mentre a centrocampo potrebbero trovare spazio dal 1′ Thiago Alcantara e Koke, affiancati ad Iniesta. Davanti, invece, ai lati di Diego Costa agiranno Asensio e Isco.

Formazione tipo per il CT del Portogallo Fernando Santos. Il tecnico della squadra campione d’Europa si affiderà ovviamente a Cristiano Ronaldo. Dai suoi piedi passerà il destino dei lusitani a questo Mondiale. CR7 non sarà solo al centro dell’attacco ma sarà affiancato da André Silva, coppia già proposta alla Confederations Cup della scorsa estate. Il 23enne non ha brillato quest’anno al Milan ma ha il gradimento del suo compagno. Per il resto formazione confermata: con Bernando Silva e Joao Mario a fare da esterni atipici nel 4-4-2 disegnato da Santos.

Le probabili formazioni di Spagna-Portogallo

Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Soares, Pepe, Bruno Alves, Guerreiro; Bernardo Silva, Joao Moutinho, Danilo Pereira, Joao Mario; Cristiano Ronaldo, André Silva

Spagna (4-3-3): De Gea; Odriozola, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Koke, Iniesta; Asensio, Diego Costa, Isco













