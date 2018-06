Mondiali 2018, Spagna-Marocco: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Siamo giunti all’ultimo impegno del Gruppo B dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Domani, alle ore 20.00 italiane all’Arana Baltika di Kaliningrad, saranno di scena Spagna e Marocco, per un match che, sostanzialmente, ha interesse solo per la Roja. La nazionale del neo CT Fernando Hierro, infatti, contende al Portogallo la prima posizione del girone (entrambe sono a quota 4 punti dopo i primi due impegni) e cerca tre punti pesanti contro un Marocco che, dopo i primi due ko subiti, non ha più niente da chiedere al suo Mondiale, se non di chiudere la sua esperienza con un risultato di prestigio contro i campioni del mondo del 2010.

La Spagna, dunque, non può prendere sottogamba questo incontro, sia perchè ha bisogno di vincere per chiudere al primo posto il raggruppamento (e quindi sperare in un ottavo di finale meno complicato) sia perchè i marocchini non vorranno certo regalare niente ai vicini di casa nè, tantomeno, chiudere con un’altra sconfitta. Ma, c’è dell’altro. Va ricordato che permane ancora una (piccola) possibilità che la Spagna venga eliminata. Se, infatti, le Furie Rosse dovessero incappare in un ko contro i Leoni dell’Atlante con un gol di scarto, e Portogallo-Iran finisce 4-4, il passaggio del turno sarebbe proprio degli asiatici. Fino al pareggio per 3-3, invece, passa la squadra iberica.

La Spagna si presenta all’appuntamento con una formazione che non dovrebbe discostarsi particolarmente dalle due prime uscite. Potrebbe esserci una novità nel ruolo di terzino destro con Carvajal, ormai recuperato dopo l’infortunio subito nella finale di Champions League a Kiev, pronto a riprendersi la maglia da titolare al fianco dei soliti Piquè, Segio Ramos e Jordi Alba. In mezzo al campo davanti a Sergio Busquets saranno di scena David Silva e Iniesta, con Lucas Vasquez a fare da raccordo con Isco e il centravanti Diego Costa.

il Marocco, a sua volta, non dovrebbe vedere rivoluzioni particolari, ma qualche giocatore potrebbe essere schierato proprio perchè sarà l’ultima gara del loro Mondiale. Non mancheranno, sicuramente, capitan Benatia, ed il tridente Dirar, Bouatib e Ziyech.

PROBABILI FORMAZIONI

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, David Silva, Iniesta; Lucas Vasquez, Diego Costa, Isco

Marocco (4-3-3): El Kajoui; N. Amrabata, Benatia, Da Costa, Hakimi; Belhanda, El Ahmadi, Boussoufa; Dirar, Boutaib, Ziyech

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV

Spagna-Marocco sarà visibile in diretta esclusiva ed in chiaro su Italia 1. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Spagna calcio,Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com