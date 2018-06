Mondiali 2018, quanto guadagnano i giocatori e chi sono i più ricchi? La classifica degli stipendi. Che sfida tra Messi e Ronaldo!

I Mondiali 2018 di calcio saranno indubbiamente uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e dove gireranno sostanziose somme in denaro. L’interesse attorno a questa rassegna iridata è elevatissimo, tutte le più grandi aziende del Pianeta puntano gli occhi su questo appuntamento per farsi pubblicità, una vetrina impareggiabile che garantisce visibilità nei confronti di miliardi di potenziali consumatori.

I calciatori si presenteranno difendendo i colori delle proprie Nazionali e da questa uscita guadagneranno eventualmente soltanto qualche premio di risultato e qualche indennità, niente in confronto agli stipendi faraonici e agli ingaggi pubblicitari a cui sono abituati (anche se la vittoria di un Mondiale regala la gloria eterna). Cristiano Ronaldo si conferma il più pagato in assoluto se consideriamo tutte le voci di ricavo visto che raggiunge la fantasmagorica cifra di 93 milioni di dollari all’anno ma l’attaccante del Real Madrid è soltanto il quinto della classifica dei più pagati dai propri club. In cima c’è infatti Lionel Messi che tocca quota 48 milioni di euro e sostanzialmente pareggia Ronaldo a livello assoluto.

Il portoghese e l’argentino ribadiscono di essere i due motori del calcio moderno ma attenzione anche a Neymar: il brasiliano dovrà essere una delle grandi stelle e con i suoi 30 milioni di euro di stipendio (38 milioni di dollari considerando tutti i ricavi). Tra i Paperoni dei Mondiali anche i francesi Kylian Mbappé (18 milioni di euro) e Paul Pogba (16).

GIOCATORI PIU’ PAGATI AI MONDIALI 2018:

Cristiano Ronaldo 93 milioni di dollari (24 milioni di euro di stipendio) Lionel Messi 90 milioni di dollari (48 milioni di euro di stipendio) Neymar 38 milioni di dollari (30 milioni di euro di stipendio) Kylian Mbappé 18 milioni di euro di stipendio Paul Pogba 16 milioni di euro di stipendio













Foto: imagestockdesign / Shutterstock.com